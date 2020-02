Maxi rissa nel quartiere Nicolosi, denunciati nove bengalesi e due tunisini

Maxi rissa, a colpi di bottiglie di vetro e bastoni, nella notte in via Corridoni a Latina: la Polizia identifica e denuncia 11 persone, tutte di nazionalità straniera.

Scene da Far West nel quartiere Nicolosi, nei pressi di un negozio di generi alimentari. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante, non appena il centralino di soccorso pubblico 113 ha ricevuto la segnalazione di quanto stava succedendo in via Corridoni.

Due cittadini bengalesi hanno subito riferito agli agenti sopraggiunti che un loro connazionale era stato ferito a bottigliate e bastonate da un tunisino e che un secondo tunisino era appena scappato.

Dopo i primi accertamenti e l’attestazione dei futili motivi che avevano dato origine alla violenta lite, la Squadra Volante ha rintracciato ed identificato i presunti responsabili.

Si tratta di nove bengalesi, tra cui il proprietario dell’esercizio commerciale in cui sarebbe iniziato il tutto, e due cittadini tunisini, alcuni di essi già noti alle forze dell’ordine.

Una volta informato il Pm di turno, gli undici stranieri sono stati deferiti tutti per rissa aggravata.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti anche a definire la loro posizione sul territorio nazionale.

