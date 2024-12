E’ record per una maxi vincita da 5 milioni di euro in un bar di Pontinia. In città un fortunato vincitore si è aggiudicato l’ingente somma dopo aver acquistato un biglietto Gratta e Vinci della serie “Il Miliardario Maxi”.

Un biglietto da 20 euro che ha regalato al cliente “dell’Angolo del Caffè” il premio massimo di 5 milioni di euro. Cresce sempre di più la curiosità tra i cittadini per scoprire chi sia il fortunato vincitore.