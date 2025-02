Maxioperazione anti pedopornografia, arresti anche a Latina

Ha coinvolto anche la provincia di Latina la vasta operazione scattata in tutta Italia su delega della Procura di Catania che ha portato a 34 arresti in 56 città dello Stivale.

In una delle più vaste operazioni mai condotte in Italia, la Polizia di Stato, con la collaborazione del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, ha eseguito 115 perquisizioni e 34 arresti in tutta la penisola. Questa operazione, che ha coinvolto 500 operatori.

Gli indagati sono stati trovati in possesso di un ingente materiale pedopornografico, comprendente decine di migliaia di file illegali. Due degli arrestati, oltre a detenere migliaia di file pedopornografici, avevano anche immagini e video autoprodotti con abusi sessuali su minori, le cui vittime sono già state identificate dalla Polizia.

L’indagine ha utilizzato un’attività sotto copertura su una piattaforma di messaggistica istantanea per individuare diversi gruppi dediti allo scambio di materiale pornografico minorile. Questi gruppi includevano bambini abusati fin dall’infanzia e episodi di zooerastia con vittime minori. La gran parte degli indagati utilizzava sofisticati sistemi di crittografia e archiviazione in cloud per nascondere le loro attività.

Gli arrestati risiedono in diverse province italiane, tra cui Catania, Siracusa, Agrigento, Napoli, Pescara, Foggia, Roma, Latina, Milano, Brescia, Firenze, Reggio Calabria, Cosenza, Pordenone, Lecce, Viterbo, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Frosinone, Varese, Vicenza e Cagliari.

Le perquisizioni sono state eseguite in numerose città, tra cui Agrigento, Arezzo, Avellino, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Latina, Lecce, Livorno, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Monza Brianza, Napoli, Oristano, Palermo, Parma, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Verona, Vicenza e Viterbo