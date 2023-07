Mb Dance School, successo ai Campionati Italiani di Danza Sportiva

Grande soddisfazione in casa Mb Dance School per i successi conseguiti ai Campionati Italiani di Danza sportiva Fids che si sono tenuti presso la Fiera di Rimini dal 6 al 16 luglio 2023.

Gli atleti della scuola di danza affilata Opes diretta da Barbara Milani, hanno conquistato medaglie e ottimi piazzamenti alla manifestazione che è diventata in pochi anni il più grande campionato di Danza Sportiva in tutte le sue forme e discipline. Nel corso dei FIDS Campionati Italiani 2023 di ballo e Danza Sportiva con spettacoli, gare e tanto divertimento, si sono distinti tantissimi ballerini della scuola pontina.

“Come ogni anno questo campionato è stato il traguardo dopo un lungo percorso fatto di competizioni, vittorie, soddisfazioni e sacrifici – commenta l’insegnante Barbara Milani – I punti di forza della nostra squadra sono la dedizione, la passione, la perseveranza e la costanza, il continuo voler superare i propri limiti e il continuo miglioramento sia tecnico che artistico. Possiamo dire che con il lavoro di quest’anno l’obbiettivo è stato centrato e dopo otto giorni di competizioni no stop, le nostre ragazze tornano a casa dopo avere conquistato ottimi risultati in competizioni con oltre 200 iscritti, numerose finali e altresì numerose medaglie ottenendo 2 ori, 4 argenti, 3 bronzi e di conseguenza il passaggio obbligatorio nella classe superiore. Il segreto sta nel non mollare e non arrendersi, quindi il ritorno a casa, oltre a concludere un anno strepitoso, sta a significare l’inizio di un anno ancora più intenso e quindi la MB Dance School è già all’opera per fare diventare le nostre ballerine ‘le ballerine’ che insieme alle loro famiglie ripongono fiducia nei loro insegnanti e in quello che sarà il progetto artistico sportivo. Grazie a tutti”.

Di seguito i piazzamenti conseguiti dal team.

Ludovica Casadei ha vinto ben due medaglie d’oro e due medaglie d’argento nella categoria 13/14 classe C con 240 partecipanti. Nicole Luison ha conquistato un settimo posto e tre balli nei top 30 nella categoria 13/14 classe C con 240 partecipanti. Chiara Ascari quattro balli nei top 30 nella categoria 13/14 classe C con 240 partecipanti. Sara Santoro due medaglie d’argento e due medaglie di bronzo nella categoria 17oltre classe C con 190 partecipanti. Giulia Iagnocco è giunta in finale in tutti i balli ottenendo due quinti posti e due sesti posti nella categoria 10/12 classe B con 50 partecipanti. Ed ancora, il duo composto da Alessia di Lello e Ludovica Casadei in finale in tutti i balli hanno ottenuto una medaglia di bronzo. Il duo composto da Chiara Ascari e Nicole Luison in finale in due balli. Il Gruppo Open U, si è piazzato al quarto posto su 23 gruppi partecipanti ed il Gruppo Under 16 U al sesto posto su 15 gruppi partecipanti.

Complimenti di Opes vanno a tutto il team di atleti diretto da Barbara Milani per i numerosi traguardi raggiunti con impegno e dedizione quotidiana negli allenamenti e per la passione che muove l’intera scuola, divenuta negli anni un riferimento per il settore della danza pontina.