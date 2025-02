McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald donano 200 pasti caldi a settimana a Latina e provincia

Riparte anche nel territorio pontino “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale che McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare del Lazio portano avanti per sostenere chi è in difficoltà. In provincia di Latina vengono distribuiti 200 pasti caldi a settimana attraverso enti territoriali convenzionati, offrendo un aiuto concreto e un momento di conforto a chi vive situazioni di fragilità.

I ristoranti McDonald’s di Latina (viale Pierluigi Nervi, via Romagnoli, via Isonzo) e di Cisterna di Latina (via Nettuno) sono direttamente coinvolti nell’iniziativa. I pasti preparati vengono ritirati e distribuiti dalla Parrocchia SS Pietro e Paolo di Latina, dall’Istituto per la Famiglia sezione 405 ODV di Cisterna di Latina e dall’associazione “Le ali solidali” di Latina.

L’iniziativa, nata nel 2020 per far fronte all’emergenza della pandemia, è stata rinnovata ogni anno e ha già permesso di donare oltre 750mila pasti caldi in tutta Italia. Con questa quinta edizione, l’obiettivo è raggiungere entro maggio 2025 il traguardo di 1 milione di pasti distribuiti.

McDonald’s, con 11 ristoranti in provincia di Latina, conferma così il suo impegno nel sociale attraverso “Sempre aperti a donare”, parte integrante del programma “I’m Lovin’ It Italy”, che promuove iniziative di sostegno alle comunità locali.