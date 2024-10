Mecenate dello Sport, domani al CONI premiato Velasco

Domani, alle ore 11:30, si terrà nel Salone d’Onore del CONI a Roma la cerimonia di premiazione del premio internazionale “Mecenate dello Sport”, giunto all’undicesima edizione. Julio Velasco, coach dell’Italvolley femminile medaglia d’oro ai Giochi di Parigi, figura di spicco dello sport mondiale, riceverà il premio dalle mani del presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e di Giovanni Di Pietro, imprenditore di Latina presidente della Fondazione Varaldo di Pietro, uomo che ha speso la sua vita per lo sport, tra le altre cose promotore dell’arrivo del giro d’Italia in città nel 1992. La cerimonia sarà presentata dal giornalista Matteo Marani, oggi al secondo mandato di presidenza in Lega Pro.

Tra gli ospiti, ci saranno molti atleti e dirigenti sportivi, tra cui il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, e la famosa pallavolista Manuela Benelli. Velasco sarà omaggiato con un’opera d’arte dell’artista Giovanna Campoli.

Il premio “Mecenate dello Sport”, promosso dalla Fondazione Varaldo di Pietro e patrocinato dal CONI e dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, riconosce ogni anno coloro che hanno dato un contributo significativo alla crescita dello sport e alla promozione dei suoi valori, sia nella pratica sportiva che in attività sociali e solidali. Tra i precedenti vincitori figurano importanti personalità come Massimo Moratti, Claudio Ranieri, Javier Zanetti e Bebe Vio.