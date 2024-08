Meeting Internazionale di Rimini 2024: un evento che si rinnova e si fa “Incontro”

Economia & imprese

Rubrica settimanale

A cura di Ivan Simeone

“Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”

È questo il tema che vedrà confrontarsi i partecipanti al tradizionale meeting di Rimini. Siamo ormai alla 45° edizione. Il “via” è fissato per il prossimo 20 agosto e la macchina del meeting è già a pieno ritmo, con i suoi volontari, gli standisti, le mostre in allestimento e i dibattiti che si susseguiranno a ritmo incessante. Cinque giorni di pieno confronto ma, soprattutto, di incontro e di amicizia “operativa”.

L’iniziativa nacque molti anni fa per opera dei giovani di Comunione e Liberazione e del Suo fondatore Don Luigi Giussani, Sacerdote di cui è in corso la prima fase del processo di Beatificazione.

Intorno a questo Evento internazionale, oggi è divenuto centrale anche per il dibattito politico, si muovono le tante importanti iniziative sociali, imprenditoriali ed educative di quel mondo che, direttamente o indirettamente, guarda all’insegnamento di Don Giussani. La Compagnia delle Opere, la Fondazione per la Sussidiarietà, numerosi Circoli Culturali, riviste e Associazioni, imprese e mondo della cooperazione.

Il meeting 2024 vuole cercare di trovare una risposta a “cos’è essenziale per essere umani, per rimanere umani, per diventare sempre più umani di fronte alle atrocità̀ che si presentano sulla scena globale, di fonte alle sfide del cambiamento climatico, di fronte agli sviluppi tecnologici nella scienza, nella medicina, nella vita quotidiana, di fronte ad un mondo sempre più̀ invaso dai dati e dall’informazione e tuttavia sempre meno capace di decifrarli?”

Ci si confronterà con un “mondo dinamico e tecnologicamente avanzato” cercando di scoprire ciò che conta veramente nella vita….

Il programma di questo meeting è vasto, tra convegni e dibattiti nazionali ed internazionali, presente autorevoli di uomini di cultura ed esponenti del mondo dell’industria e dell’economia; basta andare a dare una letta veloce al programma per rendersene subito conto dell’importanza dell’evento, vedi www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2024/….ma ciò che conta principalmente è l’esperienza che si fa tra i vari stand e gli incontri che si fanno, le esperienze che si confrontano e le amicizie che nascono.

Si vede l’impegno di tanti ragazzi e meno giovani, organizzatori e volontari tutti accomunati dal desiderio di vivere una esperienza che si rinnova anno dopo anno; una esperienza che muta nella forma e nelle tematiche ma non nel suo più profondo fine ultimo.

È difficile “raccontare” il meeting. È un momento da vivere e condividere. Bisogna “fare meeting”, bisogna “respirare il meeting”.

Per alcuni anni, con un gruppo di imprenditori, siamo stati presenti, abbiamo vissuto una esperienza che ha generato opportunità ed incontri. Abbiamo cercato di fare impresa e associazionismo imprenditoriale andando oltre ai servizi o alla rappresentanza ma cercando di generare dei rapporti veri tra operatori economici, tra “Persone” che operano nel “fare”.

Prossimamente riproporremo questo percorso. Oggi seguiremo comunque il meeting e cercheremo di riportare ai nostri amici, alle nostre imprese ed attività l’essenza stessa di questo grande “Incontro” di Vita.

Vorrei concludere con un grazie ai tanti volontari (nel 2023 i volontari che hanno dato il loro contributo sono stati 3.000) che permettono la buona riuscita del meeting; studenti, professionisti e lavoratori che dedicano il loro tempo per fare un “servizio” sentendosi ed essendo parte di una Comunità, di un Movimento, impegnandosi con passione, entusiasmo e competenza.