Megastore di via del Lido, Confail grida:”Salvaguardare i lavoratori”

Sequestri, ricorsi, lavoratori senza un destino e chi più ne ha più ne metta. E’ questa la situazione che ormai da mesi tormenta il megastore Q3 di via del Lido a Latina. Circa una settimana fa è arrivato l’ennesimo provvedimento di sequestro eseguito dal Nipaf su richiesta della Procura per una presunta lottizzazione abusiva. Una decisione che ha scaturito rabbia tra il sindacato Confail, che con una nota stampa si è schierato al fianco degli oltre 100 lavoratori a rischio.

“Quello che sta succedendo è devastante per i lavoratori – afferma la segreteria territoriale – e impone una riflessione seria e urgente da parte di tutte le forze politiche e istituzionali.Il caso del megastore segue a breve distanza la vicenda della struttura commerciale Globo, già al centro di un altro sequestro, e alimenta un clima di incertezza che potrebbe compromettere la volontà di investire nella città di Latina.

“Il rischio che nessuno voglia più investire su questo territorio è reale. Occorre agire subito, con responsabilità e trasparenza. Le istituzioni e la politica locale devono chiarire, rendere trasparenti gli atti amministrativi, e soprattutto garantire che non siano sempre i lavoratori a pagare il prezzo più alto. La Confail chiede quindi con forza che vengano salvaguardate le maestranze e le loro famiglie, e che vengano messi in campo strumenti e soluzioni per tutelare i posti di lavoro, anche durante le fasi giudiziarie e amministrative in corso”.