Megastore su via del Lido: il Riesame conferma il dissequestro

Tutto confermato: l’area del nuovo centro commerciale di via del Lido, in zona Q3 a Latina, sarà dissequestrata. A deciderlo il Tribunale del Riesame di Latina che oggi hanno preso la decisione, confermando così quanto stabilito in precedenza da un altro collegio: è stato annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato il sequestro dell’area, oggetto del ricorso presentato dalle società proprietarie, con conseguente restituzione agli aventi diritto.

Nel frattempo, l’inchiesta relativa a lottizzazione abusiva ha portato al rinvio a giudizio di quattro indagati, inclusi l’imprenditore promotore della variante, il progettista e i tecnici comunali, insieme all’ex dirigente del Suap e al funzionario responsabile del procedimento.