Memoria: Cisterna celebra l’82° anniversario della liberazione

In occasione dell’82° anniversario della Liberazione di Cisterna, l’Amministrazione comunale ha promosso un ricco programma di iniziative dedicate alla memoria storica della città, snodo cruciale per l’avanzata alleata verso Roma.

Le celebrazioni prenderanno il via domani, sabato 23 maggio, alle ore 11:30 con un progetto innovativo e dal forte impatto emotivo: l’inaugurazione delle “Panchine Parlanti agli eroi disarmati delle Grotte”.

Si tratta di sei panchine artistiche, decorate dal gruppo Hawana Family, dedicate ad altrettante figure simbolo della solidarietà cisternese durante il conflitto, individuate dal professor Antonio Parisella:

Padre Eugenio Caldarazzo

Alessandro Coppetelli

Augusto Leonardi

Ivan Marinelli

Anna Maria Luiselli

Emilio Sottoriva

Ogni panchina sarà dotata di un QR code. Inquadrandolo con lo smartphone, i visitatori potranno ascoltare le storie di questi eroi quotidiani, interpretate dalle voci degli attori Daniele Abbafati, Marianna e Naomi Cozzuto, Simone Finotti, Davis Tagliaferro e Giada Villanova.

Il viaggio nella memoria continuerà domenica 24 maggio, dalle ore 9:00 alle 11:00, con una suggestiva rievocazione storica che riporterà la città indietro nel tempo al maggio del 1944.

Nelle Grotte di Palazzo Caetani: Verranno messe in scena le drammatiche condizioni di vita dei cittadini cisternesi che trovarono rifugio nel sottosuolo prima dell’esodo del 19 marzo 1944.

In Piazza XIX Marzo: Spazio alla storia “viva” grazie ai figuranti dell’associazione The Factory 1944 di Aprilia, che presidieranno la piazza con divise militari storiche e una jeep d’epoca originale.