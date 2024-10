Memorial Adelmo Iosca, tra ricordo e cordoglio vince la Lazio Primavera di Sanderra

È andata in scena la seconda edizione del memorial Adelmo Iosca, venuto a mancare nel marzo dello scorso anno. Questo memorial è stato ideato e voluto fortemente dal papà di Adelmo, Alfonso Iosca, per onorare la sua memoria, quella di un tifoso biancoceleste. È stata una bella occasione di vicinanza e passione per tutto Borgo Podgora, lì dove si è svolto il memorial. Nella prima gara, vittoria ai rigori per 5-4, dell’U18 della formazione del Latina Borghi Riuniti contro gli “Amici di Adelmo”. Dopo questa gara iniziale la perdente della sfida, ha affrontato la formazione della Lazio Primavera di Mister Stefano Sanderra ed il vice Dario Barraco, due vecchie conoscenze del calcio pontino. La formazione biancoceleste passa in vantaggio al 7′ con un’autorete. Il 2-0 arriva al 25′ con il gol del numero 25 biancoceleste. La Lazio cala poi il tris al 39′ con un tiro da posizione defilata del numero 13. Gol della bandiera nel finale di gara del numero 7 degli Amici di Adelmo, in maglia verde, con un rigore in movimento in area che trafigge il portiere laziale.

La terza gara invece, quella finale, giocata tra la Lazio Primavera ed il Borghi Riuniti U18, è stata vinta di misura, per 1-0, dalla formazione biancoceleste che si è portata a casa la vittoria del memorial onorando la memoria di questo ragazzo. La frase emblematica di questo evento è sicuramente quella sugli spalti che cita “Adelmo vive con noi, su c’è il Maestro che ce sta a guarda” frase della canzone biancoceleste di Aldo Donati, in memoria di Tommaso Maestrelli e in questa occasione, anche in memoria di questo tifoso biancoceleste prematuramente scomparso.