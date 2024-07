Memorial Aldemiro Mannarelli: arriva il Torneo “2 Calci in Piazza”

Dal 26 al 28 luglio, il centro storico di Latina si trasformerà in un campo di gioco per il torneo “2 Calci in Piazza” Memorial Aldemiro Mannarelli. Piazza del Popolo sarà il palcoscenico di partite entusiasmanti e spettacoli sportivi.

Presentazione e Organizzazione

Ideato dallo storico bomber del Latina, Gianfranco Mannarelli, e organizzato dall’Asd Bomber Club Latina con la collaborazione di Angelo Conti dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo, l’evento sarà presentato ufficialmente giovedì 18 luglio alle ore 11, in una conferenza stampa al Circolo Cittadino. Parteciperanno l’assessore allo sport Andrea Chiarato, l’assessore al suap e attività produttive Antonio Cosentino, Gianfranco Mannarelli, Angelo Conti e vari amici e familiari di Aldemiro Mannarelli. Il presidente del Circolo Cittadino, Bruno Bulgarelli, accoglierà gli ospiti.

Dettagli del Torneo

Il torneo prevede due diverse competizioni:

– Calcio Tennis: Squadre composte da due giocatori.

– Calcio in Piazza: Squadre composte da tre giocatori, con un portiere “volante”.

L’età minima per partecipare è 15 anni. Le quote di iscrizione sono 8 euro a giocatore e 5 euro per gli under 16. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3922918019.