Memorial Francesco Mansutti, un successo la seconda edizione di “Un canestro per te”

Si è svolta a Roma, il 21 e 22 settembre 2024, presso il Pontificio Oratorio di San Paolo, la seconda edizione di “Un canestro per te”, un torneo di basket a squadre dedicato alla memoria di Francesco Mansutti, scomparso tragicamente nel marzo 2023 a Cisterna per un incidente sul lavoro. L’evento, organizzato dall’Associazione Francesco Mansutti Ets, ha coinvolto le squadre SPO San Paolo Ostiense, SMG Latina, ASD Pol. Petriana e Virtus Basket Pontinia.

Il torneo rappresenta una delle iniziative annuali dell’Associazione, che, oltre al basket, promuove due premi di laurea per le migliori tesi presso la Luiss Guido Carli di Roma, focalizzate sul settore agro-alimentare, e un convegno sulla legalità al Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina.

L’edizione di quest’anno, patrocinata da CONI, Sport e Salute e FIP Lazio, ha rappresentato un importante momento di confronto e amicizia per i giovani partecipanti, lontano da ogni esasperazione competitiva. Le premiazioni hanno visto la consegna di targhe commemorative alle squadre partecipanti, mentre il premio Fair Play, assegnato a chi si è distinto per correttezza e lealtà, è stato conferito ex aequo a Luca Cassandra e Lorenzo Scarparo della Virtus Basket Pontinia, entrambi amici di Francesco. L’Associazione Francesco Mansutti Ets L’Associazione, nata per onorare la memoria di Francesco, si impegna a mantenere vivo il suo spirito

attraverso attività legate agli ambiti in cui Francesco ha lasciato un segno permanente come lo studio, lo sport e l’impegno civile. Studente brillante, appassionato sportivo e imprenditore di successo, Francesco ha ispirato chiunque lo abbia conosciuto.

L’edizione del 2025 del torneo si terrà a Latina presso i campi della SMG Latina.