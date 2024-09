Memorial Luccone, a Sezze trionfano Fiorentini e Giordano

Un successo a Sezze per la quattordicesima tappa di calendario del “Giro dell’Agro Pontino” Opes. Dopo la pausa estiva si riparte con l’organizzazione del Team Nardecchia Montini che ha organizzato il 5° Memorial Gianfranco e Angelo Luccone. A trionfare tra i giovani in prima partenza, è stato Matteo Fiorentini che vince la gara. Partenza in fuga con Matteo Fiorentini della Ifi Bike, Renato Patruno Bike Lab, Angelo Cellini del Team Nardecchia Montini, Antonio Orlacchio asd Veloteam Latina. La fuga dopo 5 giri prende la salita con due minuti di vantaggio sul gruppo e Fiorentini stacca Patruno e vince la categoria. Di seguito i primi cinque classificati in ordine di arrivo della prima partenza:

ROSSI

Fiorentini Matteo Asd Ifi Bike Patruno Renato Maximo – Bike Lab Paletti Mattia Team Nardecchia Montini Di Sano Alfredo Asd Emme 2 Erre Persichilli Alessio Asd Fiormonti Team

CELESTI

Bonesi Marco Asd Nettuno Zangara Vittorio Asd Fiormonti Team Faraone Stefano Asd Anzio Bike Battisti Gianluca Team Nardecchia Montini Cardinale Ugo Asd Drago On Bike

GIALLI

Orlacchio Antonio Asd Veloteam Latina Fanton Cristiano Asd Veloteam Latina Lai Francesco Polisportiva Etrusca Cavaricci Daniele Asd Veloteam Latina De Cicco Gennaro Asd Drago On Bike

La seconda partenza è stata caratterizzata da una fuga importante che ha visto protagonisti Fernando Magni della asd Drago On Bike e Salvatore Di Mario della asd Peloso Team. I due, in comune accordo, raggiungono un vantaggio di 4 minuti rispetto al gruppo ed iniziata la salita si proiettavano verso l’arrivo, ma poi un guasto meccanico li penalizzata e il gruppo riusciva a riprenderli, allo scollinamento si presentavano in un gruppetto di una decina di atleti e nella irta finale la spuntava Roberto Giordano della asd Velletri che riusciva a vincere.

Di seguito i primi cinque classificati in ordine di arrivo della seconda partenza:

VERDI

Giordano Roberto Asd Center Bike

Flumeri Mauro Asd Ciampino Bike

Calvano Angelo Asd Un Giro In Meno

Pezza Marco Team Nardecchia Montini

Marchionne Roberto Team Nardecchia Montini

BLU

Ingiosi Agostino Asd Sgauzzoni Quaglia Marco Polisportiva Etrusca Piersanti Claudio Asd Fiormonti Team Bacchetta Vincenzo Polisportiva Etrusca Marocchi Marco Asd Terracina Cycling

NERI

Fraiegari Massimiliano Asd Fiormonti Team Campagna Luigi Asd Drago On Bike Quattrini Mario Asd Fiormonti Team Bondani Marco Team Morichini Campion Di Mario Salvatore asd Peloso Team

Per non perdere tutti gli sviluppi del circuito è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.