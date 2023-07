Memorial Vincenzo D’Amico, al Francioni il match tra Latina e Lazio

A distanza di quasi un mese da quel primo luglio che ha visto andarsene via Vincenzo D’Amico, è stato ufficializzato il primo Memorial a lui dedicato, che vedrà sfidarsi, per omaggiare il giocatore pontino ex Lazio, proprio i biancocelesti ed il Latina.

La partita si svolgerà domenica 13 agosto alle ore 21.00 al Francioni di Latina.

Questo il listino prezzi:

Fino al 6 di agosto:

•Curva/Curva Ospiti 15€

•Gradinata 25€

•Tribuna Laterale A/B 35€

•Tribuna Centrale Nord/Sud 50€

•Tribuna Vip non disponibile per vendita

Dal 7 agosto in poi:

•Curva/Curva Ospiti 20€

•Gradinata 30€

•Tribuna Laterale A/B 40€

•Tribuna Centrale Nord/Sud 55€

• Vip Non disponibile per la vendita

Nessun costo di Prevendita