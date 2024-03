Mense scolastiche a Latina, il sondaggio ‘qualità’ ad oltre 700 bambini

Si è conclusa da pochi giorni l’indagine qualità dedicata agli alunni di alcune scuole primarie di Latina che usufruiscono del servizio mensa gestito dall’azienda appaltatrice Dussmann Service. Tramite dei palmari i bambini hanno potuto dare dei giudizi sul servizio, sui piatti proposti, sull’organizzazione e sulla gestione della mensa. Sono stati circa 700 i sondaggi raccolti, sondaggi che serviranno all’organizzazione per migliorare e proseguire nel lavoro congiunto tra ditta appaltatrice e Comune affinché venga sempre più migliorato il servizio di mensa scolastica che ogni giorno produce oltre 3400 pasti per molteplici scuole del territorio pontino.

Sempre in questi giorni sono state consegnate ulteriori borracce, con l’effige del Comune di Latina e della stessa Dussmann (che le ha offerte ai bambini). Quest’ultimo progetto nasce dall’iniziativa, partita già nei precedenti anni scolastici, per ridurre i rifiuti soprattutto di plastica, questo anche con l’installazione degli erogatori di acqua microfiltrata presenti nelle mense di Latina e con l’utilizzo delle stoviglie riutilizzabili. Tra le altre iniziative di educazione alimentare e sensibilizzazioneè in programma un corso di disostruzione per venerdì 22 marzo (dalle ore 14.00 presso la sala De Pasquale – con prenotazione all’email mensa.latina@dussmann.it), nella stessa giornata sarà servito per tutte le scuole un menù speciale per Pasqua. Mentre mercoledì 20/3 “arrivano i super eroi a mensa” (scuole San Michele e Dante) con dei personaggi in maschera molto cari ai bambini che daranno informazioni e consigli sul mangiare sano. Un mensa scolastica che è anche e soprattutto educazione alimentare, conoscenza di prodotti e alimenti abitualmente poco noti dai bambini e nello stesso modo utile per dare le informazioni sul mangiar sano, un lavoro importante ed articolato dove sono protagonisti oltre il Comune di Latina e la società di ristorazione affidataria Dussmann Service anche le insegnanti e le famiglie, il tutto per accrescere in ogni bambino la cultura del mangiare in modo corretto.