Mense scolastiche, gravi carenze per 6 strutture

Durante le ispezioni condotte dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nella provincia di Latina, sono emerse diverse irregolarità nei servizi di ristorazione scolastica e nelle imprese di catering. In particolare, 6 delle 16 strutture controllate hanno mostrato gravi carenze. Le principali violazioni riguardano la scarsa igiene, l’errata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP e non conformità di tipo gestionale e strutturale.

A seguito dei controlli effettuati in due asili nido di Aprilia, sono state rilevate gravi omissioni nella manutenzione delle attrezzature antincendio, un fatto che ha comportato il deferimento dei responsabili all’Autorità Giudiziaria. Complessivamente, le sanzioni amministrative elevate ammontano a 2.000 euro.

Le ispezioni, svolte nel mese di ottobre, rientrano in una campagna nazionale avviata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con il Ministero della Salute, per verificare la qualità e la sicurezza dei servizi di ristorazione scolastica.