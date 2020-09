Il bando per il mercatino di via Verdi non soddisfa l’opposizione. I consiglieri Miele e Carnevale che si erano battuti per concedere proroghe ai negozianti prima della chiusura ora avrebbero voluto un’attenzione nei confronti degli operatori uscenti che vogliano partecipare a tale manifestazione.

Ieri hanno scoperto all’interno della commissione Attività produttive che così non è.

“Fermo restando – hanno detto Miele e Carnevale – che siamo d’accordo con il rivitalizzare quell’area ormai degradata e abbandonata apprendiamo che la formula del bando prevista per l’affidamento del mercatino non include un’ attenzione nei confronti degli operatori uscenti. Anche peggio è che il tema della tutela dei commercianti del mercatino era già emerso in commissione su nostro impulso e si era votata la volontà di volere cercare e trovare una formula che permettesse la continuità lavorativa. L’indirizzo dei consiglieri, dunque, è stato completamente disatteso .

Il nostro obiettivo era quello di tutelare gli anni di lavoro e sacrifici da parte di chi gestiva quel mercatino, provando a dare continuità occupazione ai peraltro pochi operatori rimasti. Nella nostra richiesta, messa a votazione, era prevista, qualora giuridicamente possibile, una clausola in tal senso. Ma oggi abbiamo appreso che l’assessore al Commercio Simona Lepori ha predisposto un bando, ignorando tale indirizzo.

Dobbiamo poi far rimarcare, ancora una volta, come la giunta abbia nuovamente scavalcato il Consiglio comunale. Sono quattro anni che lavoriamo per fare in modo che gli operatori commerciali possano essere tutelati in questo percorso di nuovo affidamento. Abbiamo chiesto e ottenuto una valutazione da parte dell’Avvocatura per capire se possano rientrare nel bando. C’è rammarico però per l’atteggiamento dell’assessore Lepori rispetto alle modalità con cui ha gestito questa vicenda”.