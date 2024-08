Mercatino di via Verdi, pubblicato l’avviso per la locazione dell’immobile

Il Comune di Latina ha ufficialmente pubblicato un avviso ad evidenza pubblica per la locazione dell’immobile noto come “Mercatino di via Verdi”. Questo edificio, situato in un’area di rilevanza urbana, è composto da 26 box modulari in muratura, ciascuno di circa 30 metri quadrati, e include un’area parcheggio. L’amministrazione comunale ha fissato un canone annuo base d’asta di 240.132,20 euro, con un contratto di locazione che avrà una durata ventennale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rivalorizzare un immobile che, a causa del lungo periodo di inutilizzo, ha subito un significativo degrado. L’obiettivo è affidare la struttura a soggetti capaci di impegnarsi in una profonda ristrutturazione, migliorando le condizioni edilizie, strutturali e impiantistiche, e rispettando al contempo la destinazione urbanistica dell’area, che è classificata per “Servizi comuni”.

L’assessore al Patrimonio, Ada Nasti, ha sottolineato l’importanza di questa operazione: “L’intento è di riqualificare un immobile in disuso da troppo tempo, rivitalizzando l’area circostante e valorizzando il patrimonio comunale”. Il processo di selezione avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio massimo di 100 punti, di cui 30 per la proposta progettuale e 70 per l’offerta economica.

In passato, nel 2022, la ASL di Latina aveva manifestato interesse per la riqualificazione del Mercatino di via Verdi, con l’intenzione di trasformarlo in un centro per nuovi servizi sanitari. Tuttavia, l’ASL ha ritirato la sua candidatura nel 2023. Ora, la nuova procedura di locazione apre a una gamma più ampia di offerte, senza priorità per enti pubblici.