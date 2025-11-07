È stato firmato questa mattina il contratto di concessione per l’ex mercatino comunale di via Verdi a Latina. A siglare l’accordo definitivo sono stati la dirigente del dipartimento Patrimonio del Comune, Alessandra Pacifico, e il rappresentante legale della società Eupaxx S.p.A., Eugenio Pacelli. L’atto conclude l’iter di aggiudicazione e dà ufficialmente il via alla concessione ventennale dell’immobile.

Il progetto della società prevede un investimento di oltre 2,1 milioni di euro per la riqualificazione complessiva della struttura, oggi in stato di abbandono, e delle aree esterne. L’obiettivo è la realizzazione di un centro clinico diagnostico e terapeutico di primo livello, dotato di ambulatori specialistici, servizi di diagnostica per immagini e fisioterapia.

“Con la firma di oggi restituiamo nuova vita a un edificio comunale rimasto inutilizzato per anni, spesso oggetto di occupazioni abusive,” ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano. “Il progetto Eupaxx riporterà decoro in una zona strategica, a pochi passi dall’ospedale, e arricchirà l’offerta sanitaria cittadina con prestazioni specializzate, comprese quelle legate alla procreazione medicalmente assistita di primo livello.”

L’assessore al Patrimonio, Ada Nasti, ha ricordato che la Eupaxx si è aggiudicata la concessione offrendo un canone annuo di 210mila euro, superiore alla base d’asta, e ha sottolineato come il piano preveda anche interventi a favore della sostenibilità energetica e ambientale. “I lavori di ammodernamento inizieranno subito per restituire alla città una struttura efficiente e funzionale,” ha spiegato.

Per l’assessore alle Attività Produttive, Antonio Cosentino, l’intervento rappresenta “un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato capace di generare valore per la città, riqualificando un’area inutilizzata e creando nuove opportunità di lavoro nel settore dei servizi sanitari.”