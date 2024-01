Mercato del Latina Calcio, in porta arriva l’ex Turris Fasolino

Il Latina si assicura il portiere, complice l’infortunio di Cardinali. Dopo il tecnico Gaetano Fontana, dalla Turris anche Gaetano Fasolino, che lascia i corallini in coincidenza dell’arrivo di Richard Marcone. Completa la batteria dei portieri insieme a Bertini e Vona. E’ stato con Fontana anche a Fano.

Per l’estremo difensore bolognese un contratto fino al 30 giugno. Fasolino nasce calcisticamente nel Brescia per poi passare al Sassuolo e al Torino, dove vince una Supercoppa Primavera TIM. Esordisce in Serie B con il Pordenone prima di raggiungere la Turris nello scorso campionato di Serie C.