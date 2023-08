Mercato Latina: Di Livio fino al 2025, Sannipoli resta

Il Latina Calcio 1932 annuncia di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto del trequartista Lorenzo Di Livio, classe 1997 fino al 30 Giugno 2025.

Un veterano della società pontina, arrivato nella prima estate in #LegaPro del Latina Calcio 1932 due anni fa, vestendo la maglia nerazzurra per 60 partite, indossando, anche, a più riprese la fascia di capitano.

Intanto dalla società arrivano rassicurazioni riguardo alle voci di mercato che vorrebbero una possibile cessione di Daniel Sannipoli. Sull’argomento interviene il Diesse nerazzurro Matteo Patti:

“Daniel Sannipoli non è mai stato in uscita, non lo è tuttora e non è mai entrato in un possibile mercato., perché con il giocatore c’è piena sintonia. Siamo sempre stati disponibili al dialogo e all’ascolto su tutte le tematiche che coinvolgono i nostri calciatori, nessuno escluso. Siamo certi che quanto apparso sui giornali sia frutto di chiavi fantasiose di lettura del mercato e che tali indiscrezioni siano lontane dalla professionalità che tipicamente caratterizza i club citati nelle notizie apparse”.