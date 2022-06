Mercato Ortofrutticolo di Fondi, rinnovato il protocollo di legalità

Presso la sala conferenze del Castello baronale di Fondi, il prefetto di Latina, Maurizio Falco e il presidente della MOF scpa, Bernardino Quattrociocchi, hanno sottoscritto il prolungamento fino al 3 giugno 2024 del “Protocollo di legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Fondi”. L’atto, nato il 30 giugno del 2017 e successivamente rinnovato il 26 giugno 2019, ha permesso in questi anni alla società di gestione del Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi di consolidare il proprio impegno nelle azioni di tutela e salvaguardia delle attività economiche presenti nel Mercato ortofrutticolo, rilanciando anche l’immagine pubblica di una realtà produttiva, condizionata nel recente passato da alcune note vicende giudiziarie. Presenti questa mattina i vertici delle forze dell’ordine della provincia e il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto. Di seguito il testo integrale del documento.

PROTOCOLLO MOF

La sottoscrizione di questa mattina rafforza la proficua collaborazione in essere tra prefettura e Mof, volta a porre in essere sempre nuove attività che prevengano, quanto più possibile, il rischio di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali che a vario titolo potrebbero entrare in contatto con le realtà commerciali e produttive sane del Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi.