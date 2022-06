Meriti sportivi, Opes premia Nardecchia e Pantaleo

Meriti sportivi e tanto talento. Sono queste le qualità che contraddistinguono due figure del mondo dello sport come il ciclista setino Cristian Nardecchia e la campionessa europea e mondiale di kickboxing Elena Pantaleo.

Opes premierà i due campioni, per mezzo del dirigente regionale Angelo Berti, il giorno giovedì 30 alle ore 20:30 a Sezze presso il centro Sociale U. Calabresi. Sarà un’occasione per dare spazio e visibilità ai talenti, esempio per tutta la comunità.

Nardecchia in pochi mesi è entrato per la seconda volta nel World Official Record, impiegando 31 minuti e 40 secondi nella scalata al Passo Giau. La sicula Pantaleo, medaglia d’oro per meriti sporti, tre volte campionessa del mondo di kickboxing, fa parte del Consiglio Nazionale CONI per il quadriennio 2021-2024 ed è specializzata nel dualcarrer, ovvero coniugare carriera sportiva con istruzione e lavoro. Questa è la sfida che ogni atleta si trova ad affrontare durante il proprio percorso professionale.

“L’invito di Elena, oltre a quello del nostro concittadino Cristian, rappresenta un modo per portare a Sezze un modello da esportare, quello del dualcarrer, dando un imput all’Amministrazione Comunale ed a tutti gli atleti del nostro territorio – commenta il dirigente regionale Opes Angelo Berti – Vogliamo far capire che siamo vicino alle associazioni e siamo aperti a nuove progettualità che includano lo sport come professione”.

La serata proseguirà alle 21 con l’inizio del Saggio Spettacolo di danza, canto e recitazione, a cura dell’associazione culturale affiliata Opes “La Macchia”.