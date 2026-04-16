Meteo, attese punte di 25 gradi su Latina nel weekend

Dopo giorni di pioggia e instabilità, su Latina torna il bel tempo. Nel fine settimana è atteso un deciso miglioramento con temperature in aumento fino a 25 gradi.

Secondo le previsioni di 3BMeteo, nelle prossime ore resterà ancora un po’ di variabilità, soprattutto nelle zone interne del Lazio. Come spiega il meteorologo Lorenzo Badellino, tra mercoledì e giovedì potranno formarsi rovesci pomeridiani lungo l’Appennino, mentre sulla costa il tempo sarà più stabile e soleggiato.

Da venerdì, però, la situazione cambierà nettamente: l’allontanamento della perturbazione e il ritorno dell’alta pressione porteranno giornate più serene su tutta la regione. Le temperature saliranno ovunque, con Latina che toccherà i 25 gradi nelle ore centrali.

Il weekend si preannuncia quindi all’insegna del sole e di un clima tipicamente primaverile, ideale per stare all’aperto. Qualche nuvola potrà comparire solo nelle ore pomeridiane nelle aree interne, ma senza particolari conseguenze.