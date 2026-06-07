Meteo, nel Lazio temperature fino a 35 gradi

L’estate accelera e si prepara a mostrare il suo volto più caldo. Dopo gli ultimi residui fenomeni di instabilità al Nord, l’alta pressione tornerà a dominare l’Italia dando il via a una fase stabile e soleggiata destinata a durare diversi giorni.

Secondo le previsioni, già da domenica il sole sarà protagonista su gran parte del Paese, con un progressivo aumento delle temperature che interesserà soprattutto il Centro-Sud. Nel Lazio i valori massimi raggiungeranno i 31-32 gradi tra domenica e lunedì, per poi salire ulteriormente fino a sfiorare i 35 gradi tra martedì e mercoledì.

La provincia di Latina si prepara quindi a vivere la prima vera ondata di caldo della stagione, accompagnata da condizioni generalmente stabili e da un aumento dell’afa, soprattutto nelle zone costiere e nei centri urbani.

Mentre il Centro–Sud sarà interessato dall’espansione dell’anticiclone africano, al Nord non mancheranno locali temporali pomeridiani sulle aree alpine, pur in un contesto prevalentemente soleggiato.

Gli esperti parlano di una fase che potrebbe segnare l’inizio del caldo canicolare estivo, con temperature superiori alle medie del periodo e valori che, secondo le prime tendenze, potrebbero aumentare ulteriormente nella seconda parte della settimana.