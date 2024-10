Mezza Maratona dei Castelli Romani, trionfa Buccilli

Si è conclusa con grande successo la 25^ edizione della Mezza dei Castelli Romani, un evento sportivo di rilievo nel panorama podistico, organizzato dall’Associazione Amici del Parco Castelli Romani. La gara, 19esima tappa del circuito In Corsa Libera, ha portato gli atleti lungo un affascinante percorso di 21,1 km che ha attraversato alcuni dei paesaggi più suggestivi dei Castelli Romani. La partenza e l’arrivo sono avvenuti a Nemi, passando per le bellezze dei comuni limitrofi: Genzano, Ariccia, Albano, Castel Gandolfo e Rocca di Papa.

Nella competizione maschile di 21 km, ha trionfato Carmine Buccilli dell’Etrusca ASD con un tempo di 1:12:08, seguito da Umberto Persi tesserato con l’A.S.D. At Running, che ha chiuso la gara in 1:12:59 e Eliyas Embaye della LBM Sport team, 1:14:29. La categoria femminile ha visto primeggiare Pamela Gabrielli Runforever Aprilia, con un tempo di 1:33:01, seguita da Angelina Giuseppina Cavalieri della Podistica Solidarietà, che ha raggiunto l’arrivo in 1:38:02 e Federica Lara LBM Sport Team, 1:40:24.

Per la categoria maschile della gara dei 10 km, vittoria per Christian Margiotta Runforever Aprilia, con un tempo di 00:38:22, seguito da Umberto Carnevali 00:39:16 e da Gabriele Ippolito, 00:39:59. Nella competizione femminile Fiorenza Zorzetto ASD Elite Athletes ha primeggiato con 00:41:10, seguita da Adele Berti Suman 0:41:23 e da Linda Tomassi 0:42:15

Più di 250 atleti hanno completato la gara di 21 km, mentre circa un centinaio di podisti si sono sfidati sulla distanza più breve di 10 km. Parallelamente alle gare competitive, si è svolta una camminata guidata di circa 5 km, aperta a tutti, con partenza da Nemi, un’opportunità per famiglie e appassionati di vivere una mattinata all’aria aperta.

L’edizione 2024 della Mezza dei Castelli è stata particolarmente significativa poiché si è svolta nel 40º anniversario del Parco dei Castelli Romani. Alla manifestazione hanno partecipato due ospiti d’eccezione: il pluricampione internazionale di ultramaratona Giorgio Calcaterra e la maratoneta e ultramaratoneta Franca Fiacconi, che hanno ricoperto il ruolo di padrino e madrina dell’evento.

Presenti anche numerose autorità locali, tra cui i sindaci dei Comuni di Nemi Alberto Bertucci e di Castel Gandolfo Alberto De Angelis, insieme a vari consiglieri comunali e assessori dei comuni attraversati dalla gara. In Piazza Umberto I a Nemi, è stata esposta una Lamborghini della Polizia Stradale, attirando l’attenzione di curiosi e appassionati.

Il tracciato della gara si è snodato tra le strade più panoramiche del territorio, offrendo ai partecipanti spettacolari vedute sui laghi di Nemi e Castel Gandolfo. Il percorso, che ha attraversato le suggestive Galleria di Sotto, Galleria di Sopra, Via Appia e Via dei Laghi, ha trasformato la competizione in un’esperienza indimenticabile che ha unito lo sport alla straordinaria bellezza del paesaggio naturale. L’evento è stato patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dai comuni di Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri e Genzano di Roma. La Mezza dei Castelli 2024 ha confermato ancora una volta la sua rilevanza nel calendario delle competizioni podistiche italiane, offrendo agli atleti e agli spettatori una giornata di sport, cultura e celebrazione del territorio.