Mezza Maratona di Latina, più di 1600 partecipanti previsti

Ai nastri di partenza la Mezza Maratona di Latina, l’attesissimo appuntamento podistico che animerà il capoluogo pontino domenica 30 marzo 2025. Tutti pronti ad acclamare il serpentone di runners che coloreranno le strade della città.

Quest’anno, numeri da record complice il cambio di data che ha anticipando e destagionalizzato la gara, ma anche la sempre attenta e crescente organizzazione di In Corsa Libera capitanata da Davide Fioriello, già reduce di un bis di Campionato Italiano con la Maratona Maga Circe. La gara è infatti sold out con il raggiungimento del numero massimo di pettorali previsti, 1000 per la 21.07 km e 300 per la distanza di 10 km, oltre che le più di 350 persone già prenotate x la Family Walk gratuita.

“Siamo pronti ancora una volta a scendere in campo per omaggiare la nostra città con una Mezza Maratona che sta crescendo a dismisura e che ogni anno muove economia e turismo sportivo – commenta il presidente della asd In Corsa Libera Davide Fioriello – La Mezza Maratona è diventata un appuntamento imperdibile per corridori e appassionati, e siamo entusiasti di vedere come ogni anno partecipanti da ogni parte d’Italia e del mondo scelgano di unirsi a noi. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere questa manifestazione, promuovendo i valori dello sport, della salute e dell’ospitalità che la nostra città ha da offrire. Invitiamo tutti a partecipare, sia come corridori che come tifosi, per vivere insieme una giornata di festa e condivisione. Ringrazio in anticipo il direttore tecnico di gara Sergio Zonzin e tutti gli addetti ai lavori”.

La Mezza Maratona di Latina è patrocinata dalla Regione Lazio, Comune di Latina, Provincia di Latina, Coni Lazio ed Opes ed è inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze. Un tracciato rapido e prettamente pianeggiante di 21.097 km omologato Fidal, partirà alle 9.00 dalla pista del Campo Coni di via Botticelli e collegherà il centro della città con il lungomare di Latina. La distanza breve di 10 km per scoprire ed ammirare correndo, i luoghi pontini, tra storia e modernità, tra urbanizzazione e natura, si svilupperà interamente nelle vie del centro di Latina con il passaggio e giro di boa su via del Lido e rientro al Campo Coni. Ed ancora una Family Walk gratuita di 2,7 km aperta a tutti, condotta da Luana Santucci della Enjoy Training, che permetterà di intrattenersi per le strade del cuore cittadino attraversando la città: grandi, piccini e amici a quattro zampe, potranno prendere parte alla camminata presentandosi alle ore 9.30 allo start in via Botticelli.

La Mezza Maratona di Latina è anche sviluppo di attività collaterali e sostenibili per la città. Grazie alle collaborazioni con Plastic Free, Abc Latina e McDonald’s che coopereranno insieme, il week end della gara sarà ricco di iniziative sostenibili che coinvolgeranno i cittadini: mattinata all’insegna dell’ecologia venerdì 28 dalle 10 alle 12,30 insieme ai ragazzi dell’istituto Giuliano con la raccolta dei rifiuti nella zona del mercato settimanale di Latina ed ancora la passeggiata ecologica di sabato 29 marzo dalle 10 dal Campo Coni di via Botticelli con iscrizioni aperte a tutti sul sito www.plastifreeonlus.it. Il 30 marzo inoltre, i volontari saranno presenti alla Mezza Maratona di Latina, per renderla ancora più sostenibile grazie al loro intervento nei punti ristoro.

Ricordiamo la possibilità di poter effettuare gratuitamente la doccia in loco dopo la gara e che anche il servizio fotografico a cura di Fotoforgo, sarà gratuito ed offerto dall’organizzazione a tutti i runners.

Si ringraziano i partner Unimarconi sede di Latina, Icar Auto Evo, Latina Formazione Lavoro, Cantina Villa Gianna, Sport’85, McDonald’s Latina Isonzo, Romagnoli, Lt Fiori e Cisterna, P.L.A.S. – Prevenzione Lavoro Ambiente Salute, Todis Latina viale Kennedy, Q5 e via Isonzo, Stema Fiosiolab, Garden Hotel, Corato, Plastic Free, Abc Latina, Redbull, Castel Romano Designer Outlet, Maione Store ed i media partner Gruppo Mondo Radio, Radio Luna, Radio Immagine, Radio Latina e Latina Corriere.it.

Elenco vie interessate

Partenza dal campo di atletica di via Botticelli a Latina