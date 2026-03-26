Mezza Maratona di Latina, record, grandi atleti e vie d’interesse

Ai nastri di partenza i primi italiani uomo e donna della Maratona di Roma 2026

Domenica 29 marzo Latina si prepara ad accogliere un’edizione di alto livello della Mezza Maratona, con la partecipazione di numerosi top runners pronti a darsi battaglia su un percorso veloce e suggestivo tra centro città e lungomare. La presenza di atleti di primo piano, tra cui i primi classificati italiani uomo e donna, della Maratona di Roma, conferma la crescente importanza della manifestazione nel panorama podistico nazionale, rendendola un appuntamento imperdibile sia per gli appassionati sia per il pubblico. Cresce l’attesa non solo per la gara principale sulla distanza dei 21,097 km, ma anche per la competitiva di 9,8 km. Due prove che richiamano atleti di livello e che offriranno un confronto tecnico di grande interesse.

A rendere ancora più straordinaria questa edizione è il record di iscrizioni raggiunto: non più 1300, ma ben 1400 pettorali assegnati, grazie agli ulteriori 100 messi a disposizione nelle ultime ore per rispondere alla richiesta massiccia di partecipazione. Un risultato che testimonia in maniera concreta l’entusiasmo e la crescita continua della manifestazione.

“Un parterre di altissimo livello – commenta il presidente dell’ASD In Corsa Libera e consigliere regionale FIDAL Lazio Davide Fioriello – la presenza di top runner, raggiunti anche grazie all’ottimo lavoro svolto dal professionista ed amico Antonio Sorrenti, darà ulteriore prestigio alla manifestazione, promuovendo il nome di Latina nel panorama podistico nazionale. Siamo grati della forte risposta di iscrizioni, con un doppio sold out dopo l’aggiunta di nuovi pettorali. La Mezza Maratona di Latina è un lustro per la città: prestigio, grandi campioni in gara, tanti accompagnatori in visita nei nostri territori. Voglio ringraziare in anticipo – aggiunge Fioriello – il direttore tecnico di gara Sergio Zonzin, i cittadini e residenti per la collaborazione e siamo certi che l’evento rappresenterà un importante momento di sport e partecipazione per tutta la comunità. Rivolgiamo quindi un caloroso invito a tutti a sostenere e fare il tifo per i numerosi atleti che giungeranno nel capoluogo pontino. Ringrazio per la collaborazione alla realizzazione dell’evento, la Regione Lazio presente nel villaggio della gara al Campo Coni, che darà prestigio e risalto alla manifestazione promuovendo il territorio attraverso la corsa e tutti i partner coinvolti: PlasticFree, Abc Latina ed i suoi ispettori ambientali, Sport’85, MC Donald’s Latina, Confagricoltura Latina, Seat Icar Spa, Cantina Villa Gianna, Park Hotel, Stema Fisiolab, Castel Romano Designer Outlet, Todis via Ezio, Corato Carrelli, Cosmari, Daniele Botticelli Impresa Edile, Mammut ed ai media partner LazioTv, LatinaCorriere.t, Gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina”.Fine modulo

Top Runners

Saranno sulla linea di partenza per la mezza maratona diversi specialisti del mezzofondo nazionale. Oltre al pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra presente in ogni edizione, spiccano a fare da capofila al maschile Luca Parisi nella veste di pacer, in gara per accompagnare gli atleti che vorranno tagliare il traguardo in 1h 30′: forte ultra maratoneta italiano, campione italiano 2025 sui 50 km ed è stato il primo tra gli italiani alla maratona di Roma 2026. Con la sua bravura tecnica e saggia gestione dell’intera gara, ha permesso alla prima donna di siglare il nuovo tempo record femminile della 42 km della capitale. E pensare che la settimana precedente si è affermato alla Vola Ciampino sui 10 km e solo due settimane prima aveva corso sempre da Pacer la Roma Ostia dove ha condotto alla vittoria sempre la prima donna. Ed ancora Andrea Todisco, un personale sulla distanza di 67’04” realizzato al Campionato Italiano Assoluto di Mezza Maratona a Cremona ad ottobre e Umberto Persi, campione del mondo master 2025 sui 10 km e dodicesimo tra gli italiani alla Roma Ostia 2026 dove ha fermato il cronometro a 68’30’’.

Al Femminile Sara Carnicelli volto noto all’organizzazione in quanto nel 2025 si è laureata Vice Campionessa Italiana di Maratona alla Maga Circe: il suo personale di 75’43” risale al 2024 quando si affermò a Cittadella (PD) e prima donna italiana arrivata alla Maratona di Roma 2026. Ed ancora al femminile Ayse Burcin Sonmez, Hanna Betgstrom, Nataliya Tsyupka e Anna Bianca Richter, quest’ ultima al debutto sulla distanza. Al maschile Matteo Noro, Matteo Barba, Alexandru Ciumacov e Roberto Testero. Tre le donne griffe d’autore anche quella di Aurora Ermini, che ha indossato la maglia Azzurra ai Mondiali Juniores affermandosi sui 3.000 mt. Alla Maga Circe 2026 ha vinto la 29 km, preludio del recente esordio in maratona a Roma dove è stata la terza classificata tra le italiane.

Anche alla gara di 9,8 km inserita nel programma sarà presente un parterre di atleti di alto livello, capaci di rendere la competizione particolarmente interessante sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Tra gli uomini spicca Cristian Falcone, già sesto classificato lo scorso anno sulla mezza distanza e protagonista con un secondo posto alla 29 km della Circe 2025, forte di un personale di 32’54” sui 10 km. Presente anche Diego Papoccia, reduce da un’ottima stagione: vice campione italiano di cross master lo scorso 8 febbraio ai Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa, ha fatto segnare un personale di 33’49” sui 10 km alla We Run Rome di dicembre 2025 e ha recentemente chiuso la Mezza Maratona Roma-Ostia 2026 in 1h12’17”. Ed ancora Federico Bracaglia giovane talento, veloce nelle gare brevi, tant’è che potrà dire la sua nella 10 km dove detiene un personale di 33’11 stabilito alla Best Woman a dicembre scorso e in questo inizio di anno è giunto al podio della Corsa del Ricordo classificandosi terzo. In campo femminile, la sfida si preannuncia altrettanto avvincente grazie alla presenza di due atlete di spicco del mezzofondo veloce. Daniela Reali arriva con un personale di 2’27″44 sugli 800 metri, ottenuto in apertura della stagione 2026 agli indoor di Ancona, e con un 19’28” sui 5 km registrato alla Rome 5K di novembre 2025. A contenderle la scena sarà Anna Cozzolino, prima di categoria alla 10 km della Circe 2026, con un personale di 2’39″72 sugli 800 metri e una presenza tra le prime dieci agli italiani di cross master del febbraio 2026. Da segnalare anche l’esperienza di Giovanna Ungania, vincitrice della Maratona di Latina 2025 e terza di categoria alla recente Roma-Ostia, chiusa in 1h30’35”.

Un elemento significativo che emerge da questa edizione è la crescente presenza femminile, sia in termini quantitativi che qualitativi, un trend in forte crescita dalla fine del 2025 all’inizio della nuova stagione. Inoltre, la gara dei 9,8 km si conferma sempre più come un appuntamento di richiamo per gli atleti impegnati nella preparazione delle maratone primaverili, inserendosi perfettamente nei programmi di allenamento di questo periodo.

Viabilità

In occasione della gara, si informa la cittadinanza che saranno previste temporanee modifiche alla circolazione stradale lungo il percorso. Considerata la concomitanza con la Domenica delle Palme, l’organizzazione ha studiato un tracciato volto a ridurre al minimo i disagi alla viabilità, evitando in particolare le zone più sensibili e strategiche della città, così da garantire il regolare svolgimento delle funzioni religiose e degli spostamenti cittadini.

Percorso Mezza Maratona (21,097 km) e 9,8 km – vie interdette al traffico

Start ore 9 Campo Coni – Via Michelangelo Buonarroti – attraversamento Viale XXI Aprile – Via Sauro – Via Silvio Pellico – Via delle Medaglie d’Oro – Piazza della Libertà (lato Banca d’Italia) – Via Armando Diaz – Piazza del Popolo – Via Duca del Mare – Piazzale Prampolini – Via Volturno – Via Garigliano – Via Sant’Agostino – Via del Lido – Viale Antonio Pennacchi – Rotonda Lungomare – Strada Lungomare circa 1,8 km – Giro di Boa – Rotonda Lungomare – Viale Antonio Pennacchi – Via del Lido – Via Toscana – Via Trentino – attraversamento Via dell’Agora – Via Polusca – Via Salvatore Tucci – Via Vincenzo Rossetti – Via Michelangelo Buonarroti – Campo Coni.

La gara di 10 km seguirà il medesimo percorso con giro di boa all’altezza della rotonda di Via Nascosa.

Inoltre, grande attesa per la Family Walk gratuita di 2,7 km, che vede quest’anno un’altissima adesione di famiglie e appassionati e animali domestici e che sarà condotta dalla Enjoy Training di Luana Santucci. Partenza ore 9.30 dal Campo Coni – Via Michelangelo Buonarroti – attraversamento Viale XXI Aprile – Via Sauro – Via Silvio Pellico – Via delle Medaglie d’Oro – Piazza della Libertà (lato Banca d’Italia) – Via Armando Diaz – Piazza del Popolo – Corso della Repubblica – Via Eugenio di Savoia – Piazza della Libertà – Via delle Medaglie d’Oro – Via Silvio Pellico – Via Sauro – Via Michelangelo Buonarroti – attraversamento Viale XXI Aprile – Campo Coni