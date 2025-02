Mezza Maratona di Latina, trenta giorni al via

Torna la Mezza Maratona di Latina. Manca solo un mese all’appuntamento del prossimo 30 marzo 2025 con la corsa podistica che accoglie ogni anno tantissimi runners nel capoluogo pontino, sotto l’organizzazione della società “In Corsa Libera” del presidente Davide Fioriello.

La gara è patrocinata dalla Regione Lazio, Comune di Latina, Coni Lazio, Provincia di Latina, Opes ed è inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze. Un tracciato della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione Fidal e della distanza breve della lunghezza di 10 km, un modo per scoprire ed ammirare correndo, i luoghi pontini, tra storia e modernità, tra urbanizzazione e natura. La Mezza Maratona di Latina cresce ogni anno sempre più affermandosi nello stivale come gara prediletta da molti. Dalla sua parte anche il bellissimo percorso, rapido e prettamente pianeggiante, che, partendo dalla pista del Campo Coni di via Botticelli, collegherà il centro della città con il lungomare di Latina. La 10 km invece, si svilupperà interamente nelle vie del centro di Latina con il passaggio e giro di boa su via del Lido e rientro al Campo Coni. Anche quest’anno è in programma la Family Walk gratuita di 2,7 km, condotta da Luana Santucci della Enjoy Training, che permetterà di intrattenersi per le strade del cuore cittadino attraversando la città: grandi, piccini e amici a quattro zampe, potranno prendere parte alla camminata presentandosi alle ore 9.30 allo start in via Botticelli.

“La macchina organizzativa non si è mai arrestata – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – Siamo da poco reduci dal successo della Maratona Maga Circe e torniamo subito in campo con la nostra società per la realizzazione della Mezza Maratona di Latina – Abbiamo anticipato di quasi due mesi la data di svolgimento, creando meno impatto possibile sulla città nel tratto del lungomare, che è molto più trafficato nei mesi caldi. In questo modo – spiega Fioriello – miriamo anche alla destagionalizzazione dell’evento stesso, creando movimento e turismo nel nostro capoluogo – Ringrazio in anticipo tutti gli addetti ai lavori ed il direttore tecnico di gara Sergio Zonzin. La città è pronta ad accogliere una corsa nazionale partecipata da tanti runners di spicco del panorama podistico, che avranno l’occasione di intrattenersi nei nostri territori – Vi aspettiamo anche alla Family Walk gratuita, pensata per le famiglie e non solo. Anche quest’anno – aggiunge Fioriello – maglia e medaglia ufficiali omaggeranno la nostra città”.

Si rinnova anche la collaborazione con “Plastic Free” Odv Onlus, una delle più importanti associazioni di volontariato che si occupano di ambiente a livello nazionale con più di 1.000 referenti in tutta Italia. La Onlus sarà di supporto nella gestione dei punti ristoro, occupandosi della pulizia dell’area e della zona circostante. È prevista una partecipazione a livello provinciale, con la confluenza di volontari delle città limitrofe, che affiancheranno i volontari di Latina per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione. Da sottolineare inoltre, la collaborazione Abc Latina presente con i suoi Ispettori Ambientali.

Ci sarà tempo per iscriversi fino alle mercoledì 26 marzo 2025, salvo esaurimento pettorali, collegandosi al portale Endu. Nel corso degli anni sono molti gli atleti di richiamo nazionale ed internazionale che hanno scelto di prendere parte all’evento pontino, come il re delle maratone e pluricampione del mondo, Giorgio Calcaterra e sono sempre di più gli amanti della corsa che scelgono la Mezza Maratona di Latina. La partenza è fissata alle 9.00 dal campo di atletica di via Botticelli a Latina. Ricordiamo la possibilità di poter effettuare gratuitamente la doccia in loco dopo la gara e che anche il servizio fotografico a cura di Fotoforgo, sarà gratuito ed offerto dall’organizzazione a tutti i runners.