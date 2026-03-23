Mezza Maratona di Latina, verso il sold out

Cresce l’attesa per la Mezza Maratona di Latina in programma il prossimo 29 marzo, un appuntamento ormai consolidato nel calendario sportivo del territorio che quest’anno si avvia a registrare numeri da record. Le iscrizioni per la gara sulla distanza dei 9,8 km sono ufficialmente chiuse, mentre si avvicina rapidamente anche il sold out per la mezza maratona da 21,097 km. L’organizzazione è infatti prossima al raggiungimento del tetto massimo di 1.300 pettorali previsto dal regolamento, di cui ben 1.000 dedicati alla distanza principale. Un risultato che, se confermato, sancirà il record assoluto di partecipazione per la manifestazione.

“Siamo estremamente soddisfatti della risposta che abbiamo ricevuto: la chiusura anticipata delle iscrizioni per la 9,8 km e il quasi sold out della mezza maratona rappresentano per noi un traguardo straordinario. È il segno concreto della crescita di questo evento e dell’entusiasmo che riesce a coinvolgere ogni anno sempre più atleti e appassionati” – ha dichiarato il presidente dell’ASD In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio Davide Fioriello – La Mezza Maratona di Latina si conferma l’evento sportivo più partecipato della città, con atleti provenienti da tutto il mondo. Grazie al direttore tecnico di gara Sergio Zonzin e a tutti i nostri partner, in primis alla Regione Lazio per il suo fondamentale contributo che renderà la gara ancora più prestigiosa”.

Hanno confermato la propria partecipazione diversi specialisti del mezzofondo nazionale. Oltre al pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra presente in ogni edizione, spiccano a fare da capofila al maschile Andrea Todisco, un personale sulla distanza di 67’04” realizzato al Campionato Italiano Assoluto di Mezza Maratona a Cremona ad ottobre ed al Femminile Sara Carnicelli volto noto all’organizzazione in quanto nel 2025 si è laureata Vice Campionessa Italiana di Maratona alla Maga Circe: il suo personale di 75’43” risale al 2024 quando si affermò a Cittadella (PD) e prima donna italiana arrivata alla Maratona di Roma 2026. Non reciteranno o svolgeranno il ruolo di gregari o di spettatori, al femminile Ayse Burcin Sonmez, Hanna Betgstrom, Nataliya Tsyupka e Anna Bianca Richter, quest’ ultima al debutto sulla distanza. Al maschile Matteo Noto, Matteo Barba, Alexandru Ciumacov e Umberto Persi. Riflettori di massimo riguardo ai tanti appassionati che correranno per unire sano agonismo e spirito di aggregazione.

Tante le collaborazioni instaurate che contribuiranno a valorizzare l’evento. Tra queste la Regione Lazio, presente nel villaggio della gara al Campo Coni, che darà prestigio e risalto alla manifestazione, promuovendo il territorio attraverso la corsa.

“La Mezza Maratona di Latina è diventata negli anni un appuntamento sportivo di grande richiamo. Un evento sportivo di alto livello, capace allo stesso tempo di valorizzare il territorio e promuovere sani stili di vita – dichiara l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo – Come Regione Lazio saremo presenti durante tutto l’evento, non solo grazie alla visibilità del nostro brand in tutte le fasi della corsa, ma anche attraverso il nostro stand, allestito all’interno del villaggio della Mezza Maratona per promuovere le località più belle dell’intero territorio. Un connubio che abbiamo voluto per esprimere la nostra piena sintonia con questa manifestazione che grazie al crescente numero di atleti provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, genera un indotto significativo per il tessuto economico locale e contribuisce a rafforzare l’immagine del sud pontino come luogo dinamico, accogliente e attento alla qualità della vita”.

Anche l’amministrazione comunale commenta l’evento che porterà indotto economico e lustro alla città di Latina attraverso lo sport. “Latina si conferma una città viva, capace di attrarre eventi di grande rilievo e partecipazione. La Mezza Maratona rappresenta non solo un appuntamento sportivo di alto livello, ma anche un momento di identità collettiva e promozione del territorio. Il fatto che si stia andando verso l’esaurimento dei 1300 pettorali, con un numero record di iscritti e la presenza di atleti provenienti da 17 nazionalità diverse, dimostra quanto questa manifestazione abbia ormai una risonanza internazionale – commenta il Sindaco di Latina Matilde Celentano – Sarà una giornata di sport, festa e condivisione che coinvolgerà tutta la città”.

“La Mezza Maratona di Latina continua a crescere, anno dopo anno, sotto ogni profilo: organizzativo, tecnico e partecipativo. Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro di Davide Fioriello e di tutti gli organizzatori – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato – L’elevato numero di iscrizioni rappresenta un segnale estremamente positivo, così come la presenza di atleti provenienti da 17 Paesi, a conferma dell’attrattività e della qualità di un evento che offrirà una gara suggestiva tra il centro città e il lungomare. L’amministrazione comunale sostiene con convinzione ogni iniziativa sportiva capace di valorizzare e promuovere il nome della nostra città”.

Grande entusiasmo anche per gli eventi collaterali: sta registrando numeri molto positivi la Family Walk, che vede quest’anno un’altissima adesione di famiglie e appassionati, così come la simpatica corsa dei bassotti, pronta ad animare la giornata con un momento di festa e coinvolgimento aperto a tutti. Complessivamente, tra gare competitive e iniziative parallele, si stima la partecipazione di circa 2.000 persone, confermando la Mezza Maratona di Latina come un evento capace di unire sport, socialità e promozione del territorio.

Un evento reso possibile anche grazie al supporto dei partner che condividono i valori della manifestazione. Ne è un esempio Plastic Free che conferma la sua presenza attiva rinnovando la collaborazione con la Mezza Maratona di Latina. “L’apporto dei volontari è il motore di tutto: è grazie a loro che riusciamo a costruire connessioni con le istituzioni, le associazioni e i cittadini, rendendo tangibile il cambiamento” – Dichiara il referente regionale Lorenzo Paris. A sottolineare l’importanza di questo traguardo è Silvia Salvatori, vice referente provinciale di PlasticFree: “Siamo felici di partecipare anche quest’anno a questa importante iniziativa sportiva che rinnova l’impegno di PlasticFree verso lo sport. Siamo ancora più orgogliosi dell’impegno del Comune di Latina per essere stato riconosciuto come Comune Plastic Free 2026, premiato proprio lo scorso sabato 14 marzo al Teatro Olimpico di Roma”.

Anche quest’anno inoltre si rinnova la collaborazione con Abc Latina ed i suoi ispettori ambientali. “ABC Latina è orgogliosa di sostenere la Mezza Maratona di Latina, un appuntamento che rappresenta non solo un importante evento sportivo per la città, ma anche un’occasione di partecipazione collettiva, condivisione e valorizzazione del territorio – dichiara, Alessandro Angelini Presidente ABC Latina. Essere presenti in una manifestazione che coinvolge atleti, famiglie e cittadini significa per noi contribuire concretamente alla buona riuscita di un momento che unisce sport, comunità e senso civico. Come azienda che ogni giorno si occupa dei servizi ambientali e della tutela del decoro urbano, riteniamo fondamentale accompagnare eventi di questa portata mettendo a disposizione mezzi, attrezzature e supporto operativo, affinché si svolgano nel pieno rispetto della città e dell’ambiente”.

Ed ancora la gara si affianca a prestigiosi partner tra cui Sport’85, MC Donald’s Latina, Confagricoltura Latina, Seat Icar Spa, Cantina Villa Gianna, Park Hotel, Stema Fisiolab, Castel Romano Designer Outlet, Todis via Ezio, Corato Carrelli, Cosmari, Daniele Botticelli Impresa Edile ed ai media partner LazioTv, LatinaCorriere.t, Gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina.