Mezza Maratona di Sabaudia, tutto pronto per la 20esima edizione

Ultimi preparativi in casa Uisp per il grande appuntamento di domenica 4 dicembre, data simbolo per il Comitato Territoriale di Latina e chiusura in bellezza per l’edizione speciale del “Grande Slam Natalino Nocera 2022”.

Alle 9.30 prenderà il via infatti la ventesima edizione della Mezza Maratona di Sabaudia, organizzata grazie alla preziosa collaborazione del Comune della Città delle Dune e in particolare grazie alla disponibilità del sindaco Alberto Mosca e del delegato allo Sport Massimo Mazzali.

Per allestire un percorso di 21 chilometri e 97 metri in piena sicurezza si è potuto contare sull’apporto della Polizia Locale, guidata dalla Comandante Mariella Di Prospero, sulla Protezione Civile Comunale di Sabaudia e sulla Protezione Civile Anps Terracina, pronte a presidiare ogni angolo dei due giri previsti: il primo inizierà da piazza del Comune per attraversare il centro storico, su una distanza di circa 7 chilometri; il secondo condurrà gli atleti verso il lago di Paola ed il lungomare attraverso la località di Sacramento, per poi riportare tutti al traguardo nello stesso punto della partenza. Lì ogni atleta riceverà una splendida medaglia ricordo e ci saranno le premiazioni per i primi cinque e le prime cinque della classifica generale e anche per le prime cinque società per numero di arrivati.

Nell’ultima edizione, nel 2019, si impose Carmine Buccilli con un tempo di 1.11’21’’, davanti a Davide Di Folco e Francesco Tescione.

Tra le donne trionfò invece Maria Casciotti, in 1.23’22’’, davanti a Simona Frasca e Roberta Andreoli.ù

Per domenica sono previste tante partecipazioni di spicco e si annuncia un’edizione all’insegna della vera qualità, ma un ulteriore successo potrebbe arrivare con la camminata ludico motoria aperta a tutti, sulla distanza di 8 chilometri.

L’Uisp ha voluto puntare su accessibilità e sostenibilità, proponendo un costo di soli 5 euro per l’iscrizione, che restano aperte per partecipare alla grande festa Uisp e per vivere un meraviglioso percorso tra il lago, il mare, le dune e la macchia mediterranea.

Per tutte le informazioni scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it, consultare il sito www.uisplatina.it o inviare un messaggio whatsapp al numero 328.1193101.