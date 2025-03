Mezzo agricolo senza autorizzazione, multata un’azienda agricola di San Felice

Denuncia e multa da quasi 4mila euro per il titolare di un’azienda agricola di San Felice Circeo, dove i carabinieri hanno riscontrato gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Durante l’ispezione, è stato accertato l’uso di una macchina operatrice non conforme alle normative e l’assenza di un responsabile alla vigilanza delle operazioni.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro e affidato in custodia allo stesso imprenditore.

L’intervento è stato condotto dai carabinieri di San Felice Circeo, insieme al Nucleo Operativo di Terracina e all’U.O.C. Spresal di Latina, nell’ambito dei controlli per contrastare il caporalato e il lavoro irregolare. All’interno dell’azienda sono stati identificati sette lavoratori, tutti in regola con i documenti e le comunicazioni di assunzione.