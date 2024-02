“Mi illumino di meno”, i bambini della Aleramo vanno a scuola a piedi

Scuola e cultura del rispetto per l’ambiente. Protagonisti i piccoli del plesso dell’Infanzia Sibilla Aleramo, bandiera verde Eco-schools, che hanno raggiunto scuola a piedi insieme alle maestre e ai propri genitori. Prima di partire da casa, le altre iniziative collegate, come il giretto spegni-luci e, cosa che ormai è diventata un’abitudine, preparare la sana merenda. Alle 8.20 in punto è partita la camminata di sensibilizzazione, risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, in occasione della Giornata M’illumino di meno. Bambini, insegnanti e genitori si sono dati appuntamento in Piazza Aldo Moro, con bandiere e slogan sulla salvaguardia del nostro pianeta. Poi, guidato dalla referente Eco-Schools Francesca Pierimarchi, è partito un corteo molto allegro, che ha percorso sul marciapiede via degli Aurunci fino alla scuola Aleramo. Qui, nel piazzale, i bambini si sono disposti in cerchio, continuando a cantare, tra gli applausi dei genitori al seguito. Al suono della campanella tutti in classe, emozionati e arricchiti da una nuova esperienza di valori condivisi.