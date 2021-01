Miele attacco al Sindaco Coletta: “Vasco da Gama, un altro dei danni arrecati da Coletta alla città di Latina”

Come già noto il sindaco Damiano Coletta, l’ex commissario prefettizio Giacomo Barbato, la direttrice generale Rosa Iovinella e altri dirigenti del Comune in carica dal 2016 sono stati rinviati a giudizio dalla Corte dei Conti per danno erariale sulla vicenda di vandalizzazione e del ritardo nei lavori di ripristino delle funzionalità delle strutture del parco Vasco de Gama.

“La vicenda del parco Vasco da Gama è paradigmatica di un certo modo di fare politica, – afferma la consigliera Giovana Miele del Laboratorio Identità Futuro – da cui non si discosta nemmeno il sindaco in carica Damiano Coletta. Infatti la sciatteria e la superficialità sono i simboli di questa amministrazione e i parchi l’esempio lampante, basti guardare al parco Falcone e Borsellino verso il quale l’interesse più alto è stato il cambio del nome.

Il rinvio a giudizio da parte della Corte dei Conti per un presunto danno erariale, assume ancora più peso se consideriamo che in più occasioni, come opposizione, abbiamo chiesto interventi di recupero e ripristino per il parco Vasco da Gama, realizzato grazie ai contributi pubblici denominati Plus, quelli che hanno consentito diversi interventi di miglioramento per la marina di Latina. Emblematico ricordare che gia’ nel novembre 2016 presentai con i colleghi di partito, una mozione per chiedere di partire proprio dal recupero di tale per la riqualificazione della marina di Latina. Il tema fu affrontato in Consiglio comunale perché si rendeva necessario allora, ed è una necessita’ oggi, rendere fruibili e decorosi i parchi. Ma l’arroganza e la supponenza di Coletta e Lbc hanno fatto sì che i nostri consigli comunali, le delibere, i documenti unici di programmazione non venissero mai tenuti in conto. Ed ecco i risultati. L’attuale amministrazione ha impiegato anni per arrivare ad un affidamento dell”area che non è ancora stata recuperata come dovrebbe. Una vicenda che si trascina e che di fatto l’amministrazione Coletta ha contribuito a peggiorare. Il sindaco non sfugga alle proprie responsabilità addossando alla precedente amministrazione tutte le colpe: ha avuto 5 anni per intervenire e salvaguardare soldi pubblici stanziati per il Parco Vasco da Gama. Eppure non è riuscito a fare nulla. Un altro fallimento che allunga la lista dei danni arrecati da Coletta alla città di Latina”.