Miele: “Roma – Latina, bene l’ok della Commissione Bilancio”

Secondo la deputata pontina della Lega, l’onorevole Giovanna Miele, l’apertura del cantiere per la Roma – Latina è sempre più vicina:

“Prosegue in maniera spedita l’iter per la messa a terra della Roma- Latina. È stato approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla realizzazione della struttura intermodale per il collegamento tra Roma e Latina. Ringrazio quindi per il suo proficuo lavoro il deputato della Lega e segretario della commissione Bilancio, Nicola Ottaviani, relatore del provvedimento che dà seguito al mio emendamento alla Legge di Bilancio. Un emendamento grazie al quale è stata resa possibile l’istituzione della figura commissariale con poteri di stazione appaltante e lo stanziamento di 20 milioni di euro per le procedura di apertura dei cantieri da parte della struttura commissariale”.