Miglior clima in Italia: Latina al 38esimo posto

Nella classifica de Il Sole 24 Ore sulla miglior qualità del clima in Italia, Latina si è classificata al 38esimo posto. Aggiornata sulla base dei dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene ultilizzata quest’indagine della ”Qualità della vita” per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio, anche dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di bel tempo. I dati per la città di Latina sono registrati nelle ore di sole giornaliere con 8,6 ore di sole al giorno e per le pochissime giornate fredde, Latina si posiziona al terzo posto. Gli altri dati invece non denominano una vivibilità ideale in quanto l’indice di calore con i 94 giorni di media in un anno con temperatura percepita superiore ai 30 gradi manda Latina al 99esimo posto, 91esima per le ondate di calore con una media di 22 giorni l’anno in cui per tre giorni di fila la temperatura ha superato i 30 gradi, e 7a per le piogge, con 88 giorni in cui ci sono stati accumuli superiori di 2 mm in almeno una fascia oraria. Tra il 2011 e il 2021 ci sono stati in media 23 giorni di eventi estremi di pioggia. Per 146 giorni l’anno le raffiche di vento superano i 25 nodi catalogandosi nel 60imo posto della classifica. Per quanto riguarda invece l’umidità, sono bel 193 le giornate l’anno fuori il comfort climatico con umidità superiore al 70 per cento.