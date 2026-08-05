Migliorano le condizioni del 52enne ferito allo Scivosplash

Sono in miglioramento le condizioni del 52enne ferito alla testa durante la discesa da uno scivolo a Scivosplash. L’uomo, un imprenditore pontino, non è più in pericolo di vita e non rischia la paralisi, anche grazie al pronto intervento del personale di sicurezza, dei bagnini del parco acquatico e dei sanitari del 118, subito accorsi appena raggiunti dalla segnalazione.

In un pomeriggio d’estate, il dramma che poteva trasformarsi in tragedia. L’uomo, per cause ancora in corso d’accertamento, ha sbattuto la testa durante la discesa in piscina, facendo preoccupare i presenti.

La dinamica di quanto accaduto resta ancora al vaglio delle autorità, con un’improvvisa giravolta – come riportato da Latina Oggi – che avrebbe potuto portare all’incidente.