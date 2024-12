Milena Vukotic a Latina: in scena Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello

Il Comune di Latina, in collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC – Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, è pronto ad accogliere uno degli spettacoli teatrali più attesi della stagione. Sabato 21 dicembre, alle ore 21:00, sul palco si esibiranno Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato, protagonisti di Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello, con la regia di Geppy Gleijeses.

Scritta nel 1917, questa celebre opera pirandelliana esplora il vano tentativo, in una piccola città di provincia, di svelare l’identità della misteriosa moglie del nuovo segretario della Prefettura. L’originalità dell’allestimento si deve a una geniale intuizione di Giovanni Macchia, uno dei più autorevoli critici di Pirandello: il “cannocchiale rovesciato”.

Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato, tre attori di straordinaria eleganza recitativa e profondità interpretativa, danno vita ai protagonisti di questa storia enigmatica. Intorno a loro, in una scenografia innovativa, appaiono ologrammi tridimensionali raffiguranti piccoli uomini e donne alti appena cinquanta centimetri: personaggi secondari che si affannano, invano, nella ricerca di una verità sfuggente.

La regia di Geppy Gleijeses, con un uso sapiente di luci e ombre, crea un’atmosfera rarefatta e inquietante, perfettamente in sintonia con il testo pirandelliano. L’ambiente scenico, ideato da Roberto Crea, si completa con i costumi di Chiara Donato e le musiche di Teho Teardo, capaci di trasportare lo spettatore in una dimensione sospesa tra il reale e l’illusorio.

In scena, accanto ai tre protagonisti, ci saranno anche Luchino Giordana, Armando De Ceccon, Maria Rosaria Carli, Giorgia Conteduca, Antonio Sarasso, Stefania Barca, Walter Cerrotta, Dacia D’Acunto e Giulia Paoletti. Un cast d’eccezione per un’opera che promette di emozionare e far riflettere il pubblico.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro, che avranno l’occasione di assistere a un capolavoro intramontabile rivisitato con uno stile innovativo e affascinante.