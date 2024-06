Milioni dalla regione per grandi opere: c’è anche la Cisterna – Valmontone

La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente Francesco Rocca, ha approvato il Programma triennale 2024-2026 dei lavori pubblici. La proposta, presentata dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e dall’assessore ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi, prevede un investimento di oltre 392 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati a una serie di interventi infrastrutturali nelle province del Lazio, includendo nuove costruzioni, manutenzione ordinaria e straordinaria di opere stradali, ferroviarie e per la difesa del suolo.

Tra i progetti più rilevanti del piano triennale spicca il collegamento stradale Cisterna-Valmontone, un’opera strategica che mira a migliorare la connettività nella regione e a facilitare il trasporto locale. Questo progetto include anche opere di connessione per migliorare l’accesso e la mobilità nelle aree circostanti.

Dettagli del Progetto Cisterna-Valmontone

Il collegamento stradale Cisterna-Valmontone è una delle opere più attese e significative del nuovo piano triennale. Questa arteria stradale non solo faciliterà i collegamenti tra le due località, ma rappresenterà un importante sviluppo per l’infrastruttura regionale, rendendo più agevole il traffico e riducendo i tempi di percorrenza per i pendolari.

L’assessore ai Lavori pubblici, Manuela Rinaldi, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, dichiarando: “La Regione Lazio esprime nuovamente la sua vicinanza ai territori con l’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici. Parliamo di interventi necessari per la riqualificazione delle province del Lazio: un aiuto in più che la nostra amministrazione vuole dare alle realtà locali per opere di completamento e messa in sicurezza o addirittura investire in nuove realizzazioni. Cambiare il volto del Lazio è possibile e questa è la dimostrazione.”

Il progetto include la costruzione di nuovi tratti stradali e il miglioramento delle infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e la fluidità del traffico. La realizzazione del collegamento Cisterna-Valmontone è vista come un tassello fondamentale per lo sviluppo economico della regione, migliorando l’accessibilità e l’attrattività del territorio.