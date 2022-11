Milite Ignoto, Formia fermata del Treno della Memoria

Nella serata di giovedì 3 novembre (ore 21.30), il “Treno della Memoria”, nella stazione ferroviaria Formia-Gaeta, sarà accolto da autorità civili, militari, religiose, dalle rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma del territorio. L’iniziativa per ricordare l’anniversario del convoglio partito da Aquileia a Roma Termini che nel 1921 trasportò la salma del “Milite Ignoto”, è l’occasione per mantenere vivo il ricordo di tutti i Caduti per la nostra patria.

Il viaggio di oltre 5mila chilometri diviso in 17 tappe, sta attraversando tutti i capoluoghi di regione e le principali città italiane. Il treno speciale proveniente dalla stazione di Napoli Centrale, proseguirà la marcia per raggiungere la Capitale venerdì 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il convoglio è composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e una locomotiva diesel; a bordo anche una mostra multimediale e commemorativa.

Il Comune di Formia, organizzò lo scorso 18 giugno una cerimonia commemorativa in onore del Milite Ignoto e di tutte le Madri dei Militi Ignoti, per esprimere con sentimento e vicinanza a coloro che caduti per la nostra Patria durante la Prima Guerra Mondiale.