Mille euro per l’assegno INPS, arrestato per la truffa ad un’anziana di Terracina

Si è presentato alla porta di un’anziana residente a Terracina qualificandosi come un funzionario dell’INPS e, con il pretesto di doverle consegnare una raccomandata, è riuscito a carpire la sua fiducia con artifici e raggiri. Una volta instaurato il contatto, l’uomo, un sessantenne campano con numerosi precedenti specifici in diverse zone d’Italia, ha convinto la vittima a consegnargli mille euro in contanti, sostenendo falsamente che quel versamento fosse indispensabile per perfezionare la consegna di un assegno dell’Istituto di previdenza.

Il raggiro è emerso soltanto qualche ora dopo, quando il figlio della donna, esaminando la documentazione lasciata dal truffatore ha compreso la truffa e ha fatto scattare l’allarme. Grazie alla descrizione fornita e a una rapida circolarità informativa tra i reparti dell’Arma, i Carabinieri della Stazione di Terracina sono riusciti a dare un nome al malvivente e a localizzarlo, nel quartiere napoletano di Secondigliano. Con la collaborazione dei colleghi delle stazioni locali, i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica.