Minacce ai carabinieri, Cha Cha ai domiciliari

Il GIP del Tribunale di Latina, Paolo Romano, ha accolto la richiesta presentata dal procuratore aggiunto Luigia Spinelli disponendo gli arresti domiciliari per Costantino Di Silvio, 59 anni. Il provvedimento è stato eseguito nella serata di ieri dai militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Latina. La misura cautelare è legata alle minacce che l’uomo avrebbe rivolto al comandante della stazione dei carabinieri della città durante un controllo avvenuto lo scorso 21 febbraio. In quell’occasione i militari avevano proceduto al sequestro della sua auto, accertando una nuova violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale a cui Cha Cha è sottoposto.

Secondo quanto emerso dalle verifiche svolte negli ultimi mesi, il 59enne sarebbe stato più volte sorpreso in situazioni incompatibili con le limitazioni previste dalla misura di prevenzione, tra cui frequentazioni con persone con precedenti penali e la guida di veicoli. Sentito dal giudice durante l’interrogatorio preventivo, l’indagato avrebbe ridimensionato l’episodio, ma il gip ha comunque ritenuto necessario applicare la misura degli arresti domiciliari.