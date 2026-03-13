Minacce ai carabinieri, chiesto il carcere per Cha Cha

La Procura di Latina ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Costantino Cha Cha Di Silvio, accusato di aver violato la sorveglianza speciale e di aver rivolto minacce al Comandante della Stazione dei carabinieri di Latina. L’episodio risale al 21 febbraio, quando l’uomo fu fermato in centro, tra viale Umberto I e viale Gramsci, mentre guidava una Lancia Y nonostante la patente gli fosse stata revocata. Durante il controllo, secondo l’accusa, avrebbe pronunciato frasi minacciose nei confronti del comandante intervenuto sul posto. Ieri si è svolto l’interrogatorio preventivo davanti al gip del Tribunale di Latina Paolo Romano e al procuratore aggiunto Luigia Spinelli. Cha Cha, assistito dai suoi avvocati, ha respinto le accuse sostenendo di non aver minacciato il militare. Ora il giudice dovrà decidere sulla richiesta di arresto avanzata dalla Procura.