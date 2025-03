Minacce alla ex, l’attaccante del Latina Ciciretti rinviato a giudizio

Andrà a processo per il reato di stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna Amato Ciciretti. La decisione nei confronti del calciatore del Latina è arrivata ieri, con il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma che ha disposto il rinvio a giudizio.

Secondo l’accusa, le minacce erano iniziate in concomitanza della separazione dalla donna, tra l’estate del 2022 fino ad arrivare a marzo 2023. Dalle prime ricostruzioni Ciciretti avrebbe installato un gps sull’auto dell’ex compagna e l’avrebbe minacciata di morte. In un’occasione si sarebbe poi recato presso l’abitazione della donna strattonandola e facendola cadere a terra. “Ti sfregio” le avrebbe detto in un altro caso.