Minacce, spinte e stalking all’ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento

Maltrattamenti in presenza della figlia minore, minacce e stalking perché non accetta la separazione. E’ per questo motivo che un 33enne di Terracina è stato raggiunto dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

L’attività investigativa, messa in atto dagli uomini del Commissariato di Terracina, è nata a seguito della denuncia presentata dalla donna con cui il 33enne aveva avuto una relazione e dalla quale era nata anche una bimba. L’ex compagna dell’uomo ha raccontato di esser stata spesso aggredita verbalmente e di aver subito una violenza fisica con cui fu spinta contro un mobile. Spesso il 33enne faceva ritorno a casa ubriaco assumendo comportamenti sempre più molesti e assillanti: chiamate insistenti, continui messaggi e perfino la forzatura del portone d’ingresso in piena notte, tutto confermato da vari audio vocali inviati dall’uomo alla donna che hanno evidenziato la particolare ed allarmante tenuta di quest’ultimo.