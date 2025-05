Minaccia il vicino con un fucile: denunciato un 93enne di Terracina

La Polizia di Stato di Terracina ha denunciato in stato di libertà un uomo di 93 anni, ritenuto responsabile di aver minacciato un conoscente. La vicenda è iniziata quando la presunta vittima ha contattato la sala operativa, riferendo di essere stata avvicinata dall’anziano che, brandendo un bastone, avrebbe rivolto nei suoi confronti delle minacce.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno inizialmente constatato che il bastone era utilizzato dall’anziano per deambulare e che la situazione sembrava essersi risolta. Tuttavia, poco dopo è giunta una nuova segnalazione: questa volta l’uomo avrebbe minacciato dalla finestra della propria abitazione, imbracciando un fucile.

Gli operatori sono quindi tornati presso la casa dell’anziano, dove lo hanno trovato effettivamente con un fucile accanto. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di un vero e proprio arsenale: sette fucili da caccia e due pistole, tutte regolarmente denunciate.

Alla luce dei fatti, l’anziano è stato denunciato per minaccia e le armi sono state ritirate in via cautelativa. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza