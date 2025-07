Minaccia la polizia locale con una bottiglia rotta: denunciato

Ha rotto una bottiglia, minacciato gli agenti e poi tentato la fuga tra le strade del centro: è finita con una denuncia la mattinata movimentata di un 25enne tunisino a San Felice Circeo.

L’uomo era stato segnalato da commercianti e residenti in via Montenero per atteggiamenti molesti e disturbanti. Quando la Polizia Locale è arrivata, con il coordinamento del Comandante, Mauro Bruno, il giovane ha reagito con violenza, simulando anche gesti autolesivi.

Ne è nato un inseguimento con gli agenti che si è snodato tra via Ugo Foscolo, via Ludovico Domenichelli e viale Tommaso Tittoni, dove è stato infine bloccato dagli agenti.

Portato al comando per gli accertamenti, il 25enne è stato denunciato a piede libero per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre raggiunto da un ordine di allontanamento per comportamenti contrari alla pubblica decenza.

Intanto la Polizia Locale, fa sapere che i controlli proseguiranno con intensità nelle aree più esposte a episodi simili, in linea con le ordinanze comunali anti-bivacco.