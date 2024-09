Minacciata e rapinata in casa, la notte da incubo per una donna a Formia

Si trovava in casa da sola quando due uomini hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione in cui la donna sarebbe dovuta rimanere per qualche giorno. Armati di pistola i due malviventi hanno cominciato a minacciare la donna con lo scopo di farsi consegnare dei soldi.

Colpita con una schiaffo al volto la vittima, di origine rumena, è stata costretta a consegnargli circa 800 euro in contanti prima che i due fuggissero. Una volta allertato il 112, i carabinieri si sono immediatamente precipitati sul posto con una pattuglia del Nucleo Radiomobile. Sentita la donna i militari hanno avviato le prime ricerche effettuando un attento sopralluogo all’interno della casa e visionando i circuiti di video sorveglianza della zona. E’ caccia all’uomo a Formia.