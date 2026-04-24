Minivolley S3: il futuro della pallavolo brilla al Liceo Alighieri con la Virtus

Il parquet del Liceo “Dante Alighieri” si è trasformato in un palcoscenico di festa e sport per il debutto dei concentramenti di Minivolley S3. L’evento, targato Virtus Volley Latina, ha visto scendere in campo oltre 50 piccoli atleti tra i 5 e gli 11 anni, coinvolgendo anche le società Sabaudia San Felice e Multisports.

Tra match in versione “red” (4vs4), “green” (3vs3) e “white” (2vs2), i giovanissimi hanno dato prova di grande impegno, supportati dal calore del pubblico e da una merenda collettiva che ha suggellato lo spirito di amicizia della manifestazione.

L’iniziativa segue i dettami della Fipav, puntando a uno sviluppo armonico che unisca tecnica, capacità motorie e crescita relazionale. A guidare l’organizzazione è coach Vanessa Timotini, che spiega così la filosofia del progetto:

“L’obiettivo è far appassionare i bambini al volley, in una fascia di età in cui tendono a cambiare continuamente sport. Attraverso i concentramenti, curiamo l’aspetto educativo e tecnico. Fondamentale il ruolo del coach nell’interazione in campo, sia in allenamento che in gara”.

Il successo dell’evento è frutto di un lavoro di squadra che vede impegnati i coach Federica Stefani, Silvia Russo, Andrea Di Veroli, Tonino Federici e Gianluca D’Atino, supportati dalle atlete Naiade Castellani, Miriam Tomassi e Giulia D’Annibale, dai dirigenti Lucio Cappelli e Daniele Righi e dalle giovani direttrici di gara Camilla Mazzonna, Lucrezia Pili e Sirya Fattorini.

Il minivolley non si ferma: domenica 26 aprile si replica all’Alighieri con un concentramento tutto al femminile che vedrà sfidarsi Multisports, Volta, Virtus Volley Latina e Sabaudia San Felice.